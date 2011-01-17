На Донеччині починається "Рік Прокоф'єва"

"Рік Прокоф’єва" стартує сьогодні на Донеччині в рамках святкування 120-річчя з дня народження видатного композитора - уродженця краю, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Донецької обласної ради.

"Старт "Року Прокоф’єва" на Донеччині буде дано 17 січня в обласній філармонії, де буде презентований культурно-інформаційний проект "Донеччина - батьківщина Сергія Прокоф’єва" і показаний концерт, програма якого складається з творів великого земляка", - йдеться в повідомленні.

В рамках "Року" пройдуть концерти, вистави, наукові конференції. Кращі музиканти України познайомлять краян з музикою композитора. Урочисті заходи пройдуть і на малій батьківщині Прокоф’єва в селі Червоне Красноармійського району Донецької області, де видатний композитор, піаніст і диригент народився 23 квітня 1891 року.

Твори Прокоф’єва входять до найбільш виконуваних у світі. Його опери, балети і симфонічні твори є в репертуарах провідних театрів і філармоній.