Муніципальне ІА замінить міську газету в Черкасах

У Черкасах створено нове комунальне підприємство "Муніципальне інформаційне агентство "Черкаси".

До його складу увійшли міська газета «Місто», журнал «Живи в Черкассах!», інформаційний портал Черкаської міськради, а в перспективі - Інтернет-телеканал.

Як повідомив кореспонденту УНІАН мер Черкас Сергій ОДАРИЧ, головна функція муніципального інформагентства - інформувати жителів міста про діяльність влади.

Комунальне інформаційне агентство створене шляхом реорганізації газети Черкаської міськради "Місто", оскільки міська влада відмовилася від колишньої форми газети "Місто". Тепер газета виходитиме у вигляді бюлетеня і роз`яснюватиме жителям міста нові документи міськради, буде трибуною влади і висвітлювати точку зору на розвиток міста депутатів і депутатських фракцій.

Директором КП "Муніципальне інформаційне агентство "Черкаси" стала редактор журналу "Живи в Черкассах!" Олена ПЕТРОВА.