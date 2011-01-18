Україна придбає до Євро-2012 двоповерхові поїзди

АТ "Шкода Вагонка" (Чеська Республіка) виграло тендер Південної залізниці на поставки двох двоповерхових міжрегіональних поїздів подвійного струму.

Відповідне оголошення розміщено на сайті Державні закупівлі.

Згідно з оголошенням, термін поставки - II квартал 2012 р.

Вартість договору зі «Шкода Вагонка», підписаного 12 січня ц.р., - 39,9 млн. євро (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. відбулося підписання контракту ПЗ із компанією "Hyundai Corporation» на постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть спроможні розвивати швидкість руху 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні. Загальна вартість за проектом становить 307 млн. доларів США. При цьому фінансування 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів Ексімбанку Республіки Корея строком на 10 років.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство ŠKODA Вагонка А.С. орієнтоване на продукти у галузі електричних одиниць для приміських перевезень, моторних одиниць, регіональних транспортних засобів і причепів, включаючи повне обслуговування транспортних засобів, ремонт і модернізацію, продаж запасних частин.