Міносвіти пропонує студентам скаржитися на хабарництво

У період з 17 січня по 11 лютого 2011 року при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України працюватиме консультативний телефон „Зимова екзаменаційна сесія 2010/2011 навчального року”, на який можна повідомляти про виявлені факти порушень та зловживань представниками освітньої сфери.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міністерства, текст якого оприлюднено на сайті відомства.

Рішення прийнято з метою забезпечити належний контроль за проведенням зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального року у вищих навчальних закладах та оперативно реагувати на можливі факти порушень і зловживань, а також для надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян.

Так, телефонувати можна за номером 486-78-48, на якому чергуватимуть працівники департаменту вищої освіти.

Передбачено, що працівники департаменту вестимуть облік телефонних запитів у спеціальному журналі, аналізуватимуть їх зміст і щоденно інформуватимуть керівництво міністерства про особливі випадки, що потребують їхнього втручання.