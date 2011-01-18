В Одесі підняли тарифи на опалення

В Одесі підвищено тарифи на опалення житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сьогоднішньому засіданні Одеського міськвиконкому віце-мер Одеси з питань ЖКГ і ПЕК Валерій МАТКОВСЬКИЙ.

При цьому він уточнив, що рішення про підвищення тарифів за теплоносії ухвалено не в Одеській мерії, а в Києві - Національною комісією з регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

Так, за словами В.МАТКОВСЬКОГО, мешканці будинків, яким постачає гарячу воду й тепло комунальне підприємство «Одеські тепломережі», отримають наприкінці січня платіжки про сплату за опалення 1 квадратного метра житла 5,04 грн. - на 61 копійку більше, ніж у січні минулого року. Відповідно, збільшиться тарифна ставка за теплоенергію і в літній період, що становила в 2010 році 1,67 грн. за 1 квадратний метр.

Із урахуванням подорожчання електроенергії, зазначив віце-мер, виникає питання про можливе введення одноставочного тарифу – в опалювальний і літній періоди.

Втім, «при такому розрахунку плати за опалення багато городян не зможуть оформити субсидії, - додав він. - Платити за тарифом 7,08 грн. за опалення 1 квадратного метра для деяких сімей буде невигідно. У зв`язку з цим міська влада ініціює проведення громадських слухань, щоб визначитися про можливе введення одноставочного тарифу на теплоенергію протягом року.