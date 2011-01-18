Міліціонери не розрахували, кому підкидають наркотики

Справа щодо застосування насильства до білоруського опозиціонера Ігоря КОКТИША і справа стосовно зловживань співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Управління МВС України в Житомирській області будуть об’єднані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про стан розслідування кримінальної справи щодо затримання білоруського опозиціонера, М.ФРАНТОВСЬКИЙ зазначив, що «це та ж сама справа, і вона буде об’єднана зі справою відносно працівників ВБНОН УМВС України у Житомирській області».

«Фактично, все і почалося в плані розкриття незаконних дій працівників житомирського ВБНОНу з цієї справи щодо затримання білоруського опозиціонера. Я маю на увазі чистоту дій працівників міліції при боротьбі із таким злом, як наркотики. Звідти воно, фактично і пішло, тобто, інформація була й раніше щодо незаконних дій деяких працівників обласного ВБНОНу. Ми змогли процесуально довести склад скоєного ними злочину, і звідти пішла ситуація. Тому кримінальна справа проти ВБНОНу буде об’єднана в одну з кримінальною справою щодо затримання білоруського опозиціонера», - сказав прокурор області.

При цьому М.ФРАНТОВСЬКИЙ зауважив, що не знає, де у даний час перебуває І.КОКТИШ.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 3 листопада 2010 року міліція затримала білоруського опозиціонера, молодіжного активіста і рок-музиканта І.КОКТИША. Дружина І.КОКТИША заявила, що у їхню квартиру “увірвалася міліція, зв’язала всіх і підкинула траву”.

У свою чергу, тоді начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС Сергій ДЗЮБЕНКО заявив, що правоохоронці діяли правомірно.

11 листопада прокуратура Корольовського району Житомира порушила кримінальну справу щодо правоохоронців, які застосували насильство до І.КОКТИША, його дружини та знайомих.

Кримінальну справу порушено за фактами перевищення службових повноважень та порушення недоторканності житла працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Пізніше, 15 грудня, прокуратурою Житомирської області було порушено кримінальну справу проти двох оперуповноважених ВБНОН УМВС України в Житомирській області, які вимагали від громадянина хабар на суму 15 тис. доларів США.

У ході досудового слідства було встановлено низку інших зловживань оперуповноважених ВБНОН, а також порушення законодавства начальником ВБНОН С.ДЗЮБЕНКОМ, проти якого було порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Однак обвинувачений на виклик до слідчих органів не з’являвся і не повідомляв про своє місцезнаходження. У зв’язку з такими обставинами 30 грудня 2010 року начальника ВБНОН УМВС України було оголошено в розшук. 5 січня він здався правоохоронцям