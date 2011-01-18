У Маріуполі тварини покусали 856 осіб

У Маріуполі Донецької області в 2010 році до медичних установ міста з приводу укусів тваринами звернулося 856 осіб.

Про це заявив журналістам головний санітарний лікар Маріуполя Георгій ГУСАКОВ, повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua.

За словами лікаря, найчастіше городяни страждали від укусів домашніх вихованців, і таких постраждалих було 670 осіб, або 78% від загального числа тих, хто звернувся по допомогу, решта 186 осіб постраждали від бродячих і диких тварин.

Г.ГУСАКОВ зазначив, що головною причиною ситуації, що склалася з укусами людини тваринами, є недотримання жителями міста правил утримання домашніх тварин: вигул у наморднику й на повідку, гуманне ставлення до тварини, своєчасна вакцинація проти сказу.

Лікар підкреслив, що у медиків викликає тривогу факт ігнорування власниками тварин профілактики сказу в своїх вихованців.

«Із 663 відомих собак і котів, які укусили людей, лише одиниці були щеплені проти сказу. Всього в 2010 році проти сказу в місті було щеплено 12 тис. 854 собаки і 5 тис. 811 котів. Проте через те, що жителі міста вкрай неохоче реєструють своїх домашніх тварин, неможливо зробити висновок про охоплення домашніх тварин щепленнями проти сказу», - зазначив Г.ГУСАКОВ.