СБУ виклала у відкритий доступ дані про радянських військовополонених

Служба безпеки України розсекретила відомості про місця поховань у Німеччині десятків тисяч радянських солдат.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, в інформаційно-довідковому залі УСБУ в Херсонській області представлена оновлена база даних відкритого електронного архіву розсекречених документів СБУ.

Зокрема, в рамках багаторічного співробітництва німецьке об’єднання «Саксонські меморіали» передало СБУ бази даних «Захоронення радянських громадян у Саксонії» та «Радянські військовополонені». Громадська організація «Саксонські меморіали» багато років проводить роботу зі встановлення доль людей, які брали участь у Другій світові війні як з боку Німеччини, так і СРСР.

На підставі архівних матеріалів активісти об’єднання розробили базу даних, яка дасть можливість встановити долю багатьох українців, у тому числі тих, кого до сьогодні вважали зниклими безвісти.

Також в базі даних є відомості щодо 60 тис. радянських військовополонених, які утримувались та поховані в німецькому таборі «Цайтхайн».