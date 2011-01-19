Азаров: щомісяця витрачаємо мільярд доларів на російський газ

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України створюється в основному через закупівлю енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні в ефірі «5-го каналу».

«Дисбаланс (зовнішньої торгівлі – УНІАН) створюють, перш за все, енергоносії. Щомісяця нам доводиться витрачати мільярд доларів на оплату російського газу», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі також формується за рахунок імпорту нафти і нафтопродуктів та ліків, тому необхідно вживати заходів для заміщення імпорту цих товарів.

«Треба проводити імпортозаміщення», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі Україною товарами в січні-листопаді 2010 року склало 7 млрд. 958 млн. дол., що на 64% більше, ніж в січні-листопаді 2009 року (4 млрд. 843,1 млн. дол.).