Підривники з Макіївки вимагають 4 млн. євро, тому що їх «дістала влада»

Невідомі організатори вибухів у Макіївці Донецької області вимагають 4 млн. євро.

Про це “Дзеркалу тижня” повідомило джерело у міліції.

За повідомленням сайту видання, у будівлі, де було виявлено вибуховий пристрій, знайдено записку із текстом: «Дістала ця влада. Вимагаємо 4 мільйони євро. Зарядні пристрої закладені в інших будівлях міста».

За фактами вибухів у Макіївці Управлінням Служби безпеки України у Донецькій області порушено кримінальну справу.

Як зазначається у повідомленні прес-центру СБУ, сьогодні вранці у Макіївці пролунали два вибухи - біля Червоного ринку по вул. 250-річчя Донбасу та біля державного підприємства «Макіїввугілля» на пл. Радянська, 2. Постраждалих немає. В інформації, яку отримано від організаторів вибухів, містяться погрози та вимоги фінансового характеру до органів влади, йдеться у повідомленні.

Регіональним штабом Антитерористичного центру СБУ задіяно усі сили для виявлення злочинців та недопущення нових терактів.

На місце злочину відбули голова Служби безпеки України, заступник міністра внутрішніх справ, заступник генерального прокурора України.

У Макіївці у зв`язку з вибухами, що сталися вранці, 20 січня, почалася паніка. Як повідомляє ТСН з посиланням на місцеві ЗМІ, батьки забирають своїх дітей з дитячих садів і шкіл, телефонують до навчальних закладів із вимогою відпустити дітей із занять додому.

Як повідомляється, в місті паніка, жителі перелякані подіями, що сталися, а також загрозою продовження серії вибухів.

Як відомо, вранці в Макіївці прогриміло два вибухи один в районі адмінбудівлі "Макіїввугілля", другий - в районі торгового центру "Голден Плаза".

Пізніше біля будівлі мерії Макіївки, розташованої в 50-ти метрах від будівлі "Макіїввугілля", знайшли конверт з погрозами нових вибухів.

СБУ не виключає версію теракту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Макіївці пролунали два вибухи - поблизу торговельного центру та біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". Внаслідок обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, у якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також вказано механізми та порядок передачі грошей. Також невідомі погрожують, що у разі невиконання вимог сьогодні о 17.00 у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.