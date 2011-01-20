Підривники з Макіївки вимагають 4 млн. євро, тому що їх «дістала влада»
У місті паніка... Приїхали СБУ, МВС і ГПУ
Невідомі організатори вибухів у Макіївці Донецької області вимагають 4 млн. євро.
Про це “Дзеркалу тижня” повідомило джерело у міліції.
За повідомленням сайту видання, у будівлі, де було виявлено вибуховий пристрій, знайдено записку із текстом: «Дістала ця влада. Вимагаємо 4 мільйони євро. Зарядні пристрої закладені в інших будівлях міста».
За фактами вибухів у Макіївці Управлінням Служби безпеки України у Донецькій області порушено кримінальну справу.
Як зазначається у повідомленні прес-центру СБУ, сьогодні вранці у Макіївці пролунали два вибухи - біля Червоного ринку по вул. 250-річчя Донбасу та біля державного підприємства «Макіїввугілля» на пл. Радянська, 2. Постраждалих немає. В інформації, яку отримано від організаторів вибухів, містяться погрози та вимоги фінансового характеру до органів влади, йдеться у повідомленні.
Регіональним штабом Антитерористичного центру СБУ задіяно усі сили для виявлення злочинців та недопущення нових терактів.
|Валерій Хорошковський
У Макіївці у зв`язку з вибухами, що сталися вранці, 20 січня, почалася паніка. Як повідомляє ТСН з посиланням на місцеві ЗМІ, батьки забирають своїх дітей з дитячих садів і шкіл, телефонують до навчальних закладів із вимогою відпустити дітей із занять додому.
Як повідомляється, в місті паніка, жителі перелякані подіями, що сталися, а також загрозою продовження серії вибухів.
Як відомо, вранці в Макіївці прогриміло два вибухи один в районі адмінбудівлі "Макіїввугілля", другий - в районі торгового центру "Голден Плаза".
Пізніше біля будівлі мерії Макіївки, розташованої в 50-ти метрах від будівлі "Макіїввугілля", знайшли конверт з погрозами нових вибухів.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Макіївці пролунали два вибухи - поблизу торговельного центру та біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". Внаслідок обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, у якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». У листі також вказано механізми та порядок передачі грошей. Також невідомі погрожують, що у разі невиконання вимог сьогодні о 17.00 у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.