Студенти муситимуть відпрацювати борг перед державою

З нового навчального року студентів-бюджетників можуть зобов`язати відшкодовувати державі кошти, витрачені на їх навчання, і встановити економічно обгрунтовану плату за проживання в гуртожитках.

Як пише “Комерсант-Україна” (№ 4 від 20.01.2011 р.), це буде зроблено на виконання доручення Кабінет міністрів України.

За інформацією видання, уряд незадоволений тим, як Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (МОН) використовує бюджетні кошти.

Учора Кабінет міністрів прийняв постанову "Питання посилення фінансово-бюджетної дисципліни" в міністерствах та органах центральної виконавчої влади. Документ був затверджений за підсумками аудиту стану національної економіки в 2008-2009 роках і в I кварталі 2010 року, проведеного Державною фінансовою інспекцією (раніше - ГоловКРУ).

Аналізуючи роботу Міносвіти у 2008-2009 роках, Держфінінспекція виявила порушення, збиток від яких склав 3 млрд. грн.

У розпорядженні видання опинився текст урядової постанови, згідно з яким до 1 вересня 2011 року МОН має розробити механізм відшкодування державі студентами-бюджетниками, "які не відпрацювали в державному секторі економіки визначений законодавством термін" витрат, витрачених на їхнє навчання. Також протягом місяця міністерству доручено розробити порядок проживання студентів у гуртожитках, методику визначення його вартості і встановити економічно обгрунтовану плату.

Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, перший проректор Національного авіаційного університету Максим ЛУЦЬКИЙ (Партія регіонів), проживання в гуртожитку входить до переліку платних послуг вузу. "Методика розрахунку вартості проживання встановлюється наказом Мінфіну, Міносвіти та Мінекономіки з урахуванням вартості комунальних послуг, яку визначає місто. Ціна місячного проживання бюджетників і контрактників в гуртожитку Національного авіаційного університету коливається від 73 до 400 грн., залежно від умов проживання", - розповів М.ЛУЦЬКИЙ. Він також додав, що щорічно на навчання студента-бюджетника держава виділяє 12-15 тис. грн.

Народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ ("Наша Україна - Народна самооборона") переконана, що ідея примусових відпрацювань суперечить українському законодавству: "У Кабміні не підозрюють ні про ратифікацію Україною Конвенції Міжнародної організації праці "Про скасування примусової праці", ні про конституційне право громадян на безкоштовне здобуття вищої освіти". За словами Л.ОРОБЕЦЬ, владі слід моделювати систему заохочень та гарантій для роботи випускників-бюджетників у держсекторі: "Це може бути надання безвідсоткових позичок, соціального чи муніципального житла в оренду строком до 10-15 років або додаткових 15-20% заробітної плати".

У Міносвіти також вважають, що ініціативи Кабміну мають спірний характер. "За Конституцією громадянин України вільний у праві вибору місця роботи. Один з варіантів вирішення проблеми - при працевлаштуванні фахівець повинен укладати трудову угоду, де буде відображено питання компенсації бюджетних витрат", - розповіло газеті джерело в МОН.