Швидкісне будівництво житла розв'яже проблеми військових

Міністерство оборони вивчає можливість швидкісного будівництва житла для військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ повідомив учора на брифінгу у Вінниці.

«Ми вивчаємо можливість застосування програми швидкісного будівництва житла для військовослужбовців. Це коли будівля на 36 квартир зводиться за новітніми технологіями за 4-5 тижнів», - пояснив він.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, завданням Міноборони є пошук під таку програму відповідних площ та організація роботи. «Зараз мій заступник із будівництва супроводжує фахівців, які визначають, у яких військових містечках ми зможемо будувати це житло», - сказав міністр.

Він додав, що вартість такого житла становитиме від 3,5 до 5 тис. грн. за квадратний метр.