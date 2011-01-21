Швидкісне будівництво житла розв'яже проблеми військових
Коментує міністр оборони
Міністерство оборони вивчає можливість швидкісного будівництва житла для військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ повідомив учора на брифінгу у Вінниці.
«Ми вивчаємо можливість застосування програми швидкісного будівництва житла для військовослужбовців. Це коли будівля на 36 квартир зводиться за новітніми технологіями за 4-5 тижнів», - пояснив він.
За словами М.ЄЖЕЛЯ, завданням Міноборони є пошук під таку програму відповідних площ та організація роботи. «Зараз мій заступник із будівництва супроводжує фахівців, які визначають, у яких військових містечках ми зможемо будувати це житло», - сказав міністр.
Він додав, що вартість такого житла становитиме від 3,5 до 5 тис. грн. за квадратний метр.