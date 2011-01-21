7,2% українців не збираються платити за електрику

Більшість громадян України мають намір економити електроенергію після підвищення її вартості.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в січні.

Згідно з ними переважній більшості українців (83,4%) відомо про підвищення на 30% тарифів на електроенергію для населення з 1 лютого. Не знає про це кожен шостий респондент (15,1%), а 1,5% - важко відповісти на це питання.

73,3% українців мають намір економити електроенергію після її подорожчання. З них 40,1% відповіли «швидше так», а третина громадян (33,2%) – «точно так». Не збираються економити електроенергію, незважаючи на її подорожчання, 21,6% наших співгромадян. При цьому 13,4% опитаних обрали варіант відповіді «швидше ні», а 8,2% - «точно ні». Важко відповісти на це запитання – 5,1% респондентів.

Повністю оплачувати рахунки за електроенергію після підвищення тарифів планують 42,3% українців. Мають намір оплачувати ці рахунки частково 21,6% опитаних, а 7,2% респондентів не збираються платити за електроенергію взагалі. При цьому більше чверті українців (28,9%) важко відповісти на це запитання.

Майже половина громадян України (44,6%) вважає, що ціни на електроенергію для населення були підвищені з метою наповнення державного бюджету. Понад третина (38,1%) вважають, що це зроблено з метою особистого збагачення окремих політиків та бізнесменів, а кожен п`ятий респондент (20,2%) висловив думку, що ціни на електроенергію підвищені з метою підвищення прибутковості енергокомпаній. Приведення тарифів у відповідність з економічно обгрунтованими ринковими цінами вважають причиною подорожчання електроенергії 11,9%, а 9,3% - необхідність модернізації та ремонту електромереж і електростанцій. Відповіді «інше» віддали перевагу 3,2%, а 8,6% українцям важко відповісти на запитання.

Більше половини українців (54,2%) упевнені, що підвищення тарифів на електроенергію приведе до зростання цін на загальний спектр товарів і послуг. І майже стільки ж опитаних (53,6%) припускає, що подорожчання електроенергії приведе до збільшення заборгованості населення за споживання електрики. Одним з наслідків підвищення цін на електроенергію вважають підвищення тарифів на супутні комунальні послуги (опалення, вода, газ та ін.) 40,9% українців. Майже стільки ж респондентів (40,3%) вважають, що через подорожчання електроенергії знизиться соціальний рівень життя населення. Допускають, що зростуть ціни на електротранспорт 18,7% українців, 16,2% припускають, що підвищення тарифів спричинить масові акції протесту жителів країни, а 8,3% громадян вважають, що за цим послідує приведення тарифів до їх обгрунтованого рівня. Варіант «інше» обрали 5,2%, важко відповісти на запитання – 6,1% респондентів.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Підвищення тарифів на електроенергію в Україні» з 17 по 19 січня 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів старше 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/3,2%.