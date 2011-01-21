Могильов таки поховає кредитні спілки?

Почувши про наміри Міністерства внутрішніх справ України «поховати» кредитні спілки, їх вкладники почали забирати свої гроші. Про це пише COMMENTS.UA.

Причиною переполоху на ринку кредитних спілок стали слова глави МВС Анатолія МОГИЛЬОВА під час виступу у Верховній Раді України: «Ми внесли пропозицію, щоб кредитні спілки поховали». Реакція на слова міністра була негайною. «Вкладники кредитних спілок, налякані незрозумілою перспективою кредитних установ, почали розривати депозитні договори», - повідомив голова правління ОКС «Програма захисту вкладів» Іван ВИШНЕВСЬКИЙ.

Лавина дзвінків обрушилася і на Держфінпослуг. «Ми одержуємо масу звернень від клієнтів кредитних спілок з проханням повернути вклади», - розповіли в комісії. Якщо паніка не ущухне, її наслідки можуть стати фатальними для кредитної галузі, яка і без того ослабшала. За даними Держфінпослуг, за підсумками дев`ять місяців 2010 року кількість вкладників КС зменшилася майже на 28%, а обсяг депозитів у системі скоротився на 30%.

За інформацією небанківського регулятора, окремі несумлінні КС не змогли повернути вклади майже 40 тис. вкладників. Сума безнадійної заборгованості перед ними перебуває у межах 1,5 млрд. грн. За оцінками небанківського регулятора, на даний момент до категорії проблемних можна віднести близько 30% діючих кредитних установ. При цьому складні часи переживають найбільші КС, активи яких перебувають у межах 50% загального обсягу активів системи.

Для стабілізації цього ринку, вважають експерти, в першу чергу необхідно прийняти закон про фонд гарантування внесків, законодавчо закріпити механізм рефінансування кредитних спілок, заборонити створення так званих всеукраїнських КС, а також посилити фінансові нормативи, затвердити нові, жорсткіші вимоги до їх керівників тощо.