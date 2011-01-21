Могильов таки поховає кредитні спілки?
Люди почали забирати гроші
|Анатолій Могильов
Причиною переполоху на ринку кредитних спілок стали слова глави МВС Анатолія МОГИЛЬОВА під час виступу у Верховній Раді України: «Ми внесли пропозицію, щоб кредитні спілки поховали». Реакція на слова міністра була негайною. «Вкладники кредитних спілок, налякані незрозумілою перспективою кредитних установ, почали розривати депозитні договори», - повідомив голова правління ОКС «Програма захисту вкладів» Іван ВИШНЕВСЬКИЙ.
Лавина дзвінків обрушилася і на Держфінпослуг. «Ми одержуємо масу звернень від клієнтів кредитних спілок з проханням повернути вклади», - розповіли в комісії. Якщо паніка не ущухне, її наслідки можуть стати фатальними для кредитної галузі, яка і без того ослабшала. За даними Держфінпослуг, за підсумками дев`ять місяців 2010 року кількість вкладників КС зменшилася майже на 28%, а обсяг депозитів у системі скоротився на 30%.
За інформацією небанківського регулятора, окремі несумлінні КС не змогли повернути вклади майже 40 тис. вкладників. Сума безнадійної заборгованості перед ними перебуває у межах 1,5 млрд. грн. За оцінками небанківського регулятора, на даний момент до категорії проблемних можна віднести близько 30% діючих кредитних установ. При цьому складні часи переживають найбільші КС, активи яких перебувають у межах 50% загального обсягу активів системи.
Для стабілізації цього ринку, вважають експерти, в першу чергу необхідно прийняти закон про фонд гарантування внесків, законодавчо закріпити механізм рефінансування кредитних спілок, заборонити створення так званих всеукраїнських КС, а також посилити фінансові нормативи, затвердити нові, жорсткіші вимоги до їх керівників тощо.