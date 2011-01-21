Профспілки думають, що у Тігіпка - погані жарти

Реальна кількість безробітних у 2011 році зросте приблизно на 28% і становитиме близько 2 млн.160 тис. осіб.

Про це заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

“Тому оптимістичні заяви урядовців про те, що безробіття в країні через рік вже не буде, – це просто поганий жарт”, - підкреслив він.

За словами М.ЯКІБЧУКА, «важко зрозуміти логіку урядовців, які стверджують, що протягом цього року безробіття Україні не буде. Адже ще на кінець листопада минулого року, за їхніми ж офіційними даними, на 1 вакантне місце претендувало близько 25 повністю безробітних”.

“За нашими ж оцінками, реальна кількість безробітних у 2011 році зросте приблизно на 28% і становитиме близько 2 млн.160 тис. людей», - наголосив М.ЯКІБЧУК.

Він нагадав, що велика кількість українців, не знайшовши роботи у власній країні, мусила шукати її за кордоном. Для них, за словами голови НФПУ, теж має бути створено понад 10 млн. робочих місць. «Ми кілька разів зверталися як до уряду ТИМОШЕНКО, так і до уряду АЗАРОВА з вимогою створити Державну програму щодо створення нових робочих місць. Крім того, ми надавали власні пропозиції щодо створення такої програми. Але відповіді так і не отримали», - зазначив М.ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що до кінця 2011 безробіття в Україні не буде.