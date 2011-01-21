Поліклініка онкодиспансера опинилася за 10 км від стаціонара

Херсонська обласна рада звернулася до ряду народних депутатів України, які представляють у Верховній Раді Херсонську область, з проханням прискорити виділення з держбюджету коштів на будівництво онкодиспансеру в Херсоні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняте на сесії облради.

Звернення направлене народним депутатам Олексію ЖУРАВКУ (Партія регіонів), Андрію НАЙДЬОНОВУ (КПУ) Юрію ОДАРЧЕНКУ («БЮТ - Батьківщина), Катерині САМОЙЛИК (КПУ), Олександру СТОЯНУ (Партія регіонів).

У зверненні, зокрема, міститься прохання про сприяння з боку народних депутатів виділенню з держбюджету 35,265 млн. грн. на будівництво поліклінічного відділення онкодиспансеру.

Зараз поліклініка розташована в старій будівлі диспансеру в центрі Херсона, а це близько 10 км від нових будівель стаціонарних відділень нового онкодиспансеру.

"Введення в експлуатацію нового корпусу стаціонару обласного онкологічного диспансеру значно покращило умови перебування хворих на стаціонарному лікуванні, але виникли певні незручності хворих на етапі амбулаторного консультування і диспансерного спостереження. Територіальне розмежування поліклінічного відділення і стаціонару значно ускладнює як умови праці, так і умови отримання хворими медичної допомоги", - говориться у зверненні.

Як повідомлялося, виділення з держбюджету 32,265 млн. грн. на завершення будівництва 3-ї черги обласного онкодиспасеру (поліклініки) заплановано в регіональній угоді між Херсонською областю і Кабінетом міністрів України (від 19 жовтня 2010 р.) і Програмі соціально-економічного розвитку області на 2011 р.

Нагадаємо, що будівництво обласного онкологічного диспансеру в Херсоні, розрахованого на 240 місць, було почате в 1988 році. Перша черга об`єкту (стаціонар) прийнята в експлуатацію в грудні 2008 р. Друга черга у складі радіологічного корпусу була прийнята в експлуатацію в грудні 2009 року.