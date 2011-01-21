У гарнізонах ВМС України готуються до Дня Соборності

У гарнізонах, частинах та на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України з метою виховання військовослужбовців на національно-героїчних, культурно-духовних традиціях українського народу до Дня Соборності України проведено низку інформаційно-пропагандистських та культурно-освітніх заходів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Командування українських ВМС. Зокрема, на честь знаменної дати проведено День інформування на тему: "День Соборності України. Його значення в історії українського державотворення". У бібліотеках будинків офіцерів, клубів військових частин, народознавчих світлицях підрозділів українського флоту оформлені виставки художньої та публіцистичної літератури з матеріалами, присвяченими Дню Соборності України.

Як додали у прес-центрі, сьогодні представники командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на чолі з командувачем флоту адміралом Віктором МАКСИМОВИМ взяли участь у спільних з керівництвом органів влади Севастополя урочистих заходах, зокрема у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, а також загальноміських зборах, присвячених 92-й річниці проголошення Акта злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік.