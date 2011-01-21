У Криму подорожчав хліб

У Криму з 5 січня ц.р. на 5-20 копійок (2-10%) підвищилася ціна на деякі сорти хліба. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ "Кримхліб".

Згідно з повідомленням, з 5 січня 2010 р. у Сімферополі подорожчали "Заводський подовий", "Дарницький подовий", "Каламицький новий подовий", "Кефе подовий" і деякі інші сорти хліба, у Феодосії - "Український новий подовий", "Пшеничний 1 сорт", "Південний подовий", "Батон кримський новий". У Керчі підвищилися ціни на хліб сортів "Каламицький новий подовий", "Вілинський формовий", "Батон кримський новий" й ін.

За інформацією прес-служби, подорожчання хліба пов`язане із завершенням дії тристороннього договору між Аграрним фондом України, Радою міністрів АРК і "Кримхлібом", згідно з яким підприємство на виробництво хліба масових сортів одержувало борошно за нижчою ціною. Після закінчення дії договору ВАТ "Кримхліб" почало закуповувати борошно за ринковими цінами, які вищі майже на 10-15%.

Крім того, серед причин подорожчання хліба - зростання протягом минулого року цін на газ (13%), бензин (5-10%), деякі види допоміжної сировини (маргарин, рослинну олію, цукор, дріжджі), що також спричинило підвищення собівартості виробництва продукції.