Хто і де мітингує в Одесі 22-го

Керівники облдержадміністрації та Одеської міськради разом з однопартійцями - активістами районних організацій Партії регіонів і «Сильної України» прийдуть завтра об 11.00 до пам`ятника Тарасові Шевченку в однойменному парку культури і відпочинку, щоб взяти участь в урочистому покладанні квітів до монумента з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, через годину, о 12.00, вони також покладуть квіти до пам`ятника Іванові Франку на Олександрівському проспекті.

Лідери партій та організацій національно-демократичного спектру відзначать День Соборності України окремо від нинішнього керівництва міста й регіону.

Зокрема, за словами представника облорганізації партії «Фронт змін» Олександра КОЖИНА, «близько трьохсот активістів партії «Фронт змін» прийдуть до пам`ятника Т.Шевченка об 11.15».

Єдиною святковою колоною попрямують спочатку до монумента Т.Шевченка, а потім - до пам`ятника І.Франка близько ста активістів партії «Батьківщина», Народний Рух України і партії «Реформи і порядок». Вони також покладуть квіти до меморіальної дошки одного з засновників Руху В`ячеслава Чорновола.

За словами лідера облорганізації партії «Свобода» Павла КИРИЛЕНКА, близько ста його однопартійців першими, «вже о 9.00, прийдуть до монумента Т.Шевченка, щоб відзначити День Соборності». Потім вони віддадуть данину пам`яті І.Франка і завершать святковий хід під державними і партійними прапорами на вулиці Пастера - біля меморіальної дошки відомого державного діяча УНР Івана Липи і його сина - воїна УПА Юрія Липи.