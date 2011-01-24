У центрі Херсона горів тролейбус.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, пожежа в тролейбусі № 12 сталася вчора, 23 січня, близько 18.16 у провулку Козацький (Суворовський район).

Вогнем пошкоджено кабіну і салон тролейбусу.

Інформація про постраждалих внаслідок пожежі відсутня.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

На гасіння транспортного засобу залучалися пожежний підрозділ МНС, який майже годину ліквідовував пожежу.

Як повідомляв УНІАН, парк міського електротранспорту в Херсоні налічує 90 тролейбусів „Херсонелектротрансу”, зношеність яких становить майже 94%. З них потребують заміни 70 тролейбусів, які повністю відпрацювали нормативний термін експлуатації.