Завтра в Україні буде сухо і морозно

Завтра, 25 січня, в Україні очікується суха морозна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий сніг буде лише вдень в Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с; на півдні та сході північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на Лівобережжі та в центральних областях місцями 15-20° морозу, вдень 3-8° морозу, у східних областях до 13° морозу; в Криму вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу (на Південному узбережжі вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла).

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.