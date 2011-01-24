Із «Борисполя» продовжують випускати рейси в «Домодєдово»

Рейси з аеропорту «Бориспіль» до московського аеропорту «Домодєдово», де сьогодні прогримів вибух, поки не скасовували. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

«Ті авіакомпанії, які здійснюють від нас рейси в «Домодєдово», їх не скасовували», - сказала вона. За її словами, це авіакомпанії «Сибір» і «Трансаеро». Як повідомила О.ОЖИГОВА, о 15.30 за київським часом відправився рейс «Сибіру» в Домодєдово. За її словами, ухвалювати рішення щодо того, де буде посадка - в «Домодєдово» або іншому аеропорту - буде екіпаж судна за вказівкою аеропорту призначення.

Найближчий рейс «Трансаеро» в «Домодєдово» на 19.00 також поки не скасовано, повідомила О.ОЖИГОВА.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в «Домодєдово» постраждали 20 людей, повідомив офіційний представник СК РФ Володимир МАРКІН.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула 31 людина, постраждали 130 людей. На місце події Виїхала група слідчих і криміналістів центрального апарату СК РФ.

Вибух стався в міжнародному терміналі «Домодєдово» о 16.40 за московським часом.