Кримські татари звернулися по допомогу до Туреччини

Лідер кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ просить Туреччину прийняти програму про будівництво або викуп для репатріантів тисячі квартир або індивідуальних будинків у Криму.

Про це М.ДЖЕМІЛЄВ сказав минулого тижня в Туреччині, де його, зокрема, прийняв Президент країни Абдулла ГЮЛЬ, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі меджлісу.

М.ДЖЕМІЛЄВ передав А.ГЮЛЮ листа з переліком найбільш актуальних проблем кримськотатарського народу.

Крім того, зустрічаючись із державним міністром Туреччини Фаруком ЧЕЛИКОМ, лідер меджлісу звернув його увагу на необхідність швидкого будівництва «значного числа загальноосвітніх шкіл із навчанням рідною мовою, гуртожитків для студентів, дитячих садків, а також житла для репатріантів». Турецький міністр запевнив, що протягом 2011 року докладе зусилля для початку будівництва в Криму хоча б двох нових шкіл.

Крім цього, під час зустрічі з президентом об`єднання турецьких торгових палат і товарних бірж Туреччини Рифатом ХИСАРДЖИКЛИОГЛУ М.ДЖЕМІЛЄВ звернувся до нього з проханням надати допомогу в будівництві комплексу об`єктів для Кримського індустріально-педагогічного університету (гуртожиток, спортклуб, бібліотека тощо), кошторисна вартість яких становить близько 17 млн. дол., а також передав ескізні проекти комплексу. «ХИСАРДЖИКЛИОГЛУ обіцяв переговорити на цю тему з окремими турецькими фондами й будівельними фірмами», - повідомила прес-служба меджлісу.

М.ДЖЕМІЛЄВ також зустрівся в Туреччині з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ і розповів йому про публічні заяви прем`єра Криму Василя ДЖАРТИ з приводу самобудів кримських татар. «ЧАВУШОГЛУ сказав, що вельми стурбований розвитком подій у Криму й найближчим часом постарається направити зі Страсбурга комісію ПАРЄ у складі депутатів, які здійснюють моніторинг виконання Україною взятих на себе перед Радою Європи зобов`язань», - сказано в повідомленні.