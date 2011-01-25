1 км лісової дороги коштує 500 тисяч

Державне агентство лісових ресурсів України розраховує на виділення 300 млн. грн. з державного бюджету на 2011 рік на будівництво лісових доріг, закупівлю техніки і протипожежні заходи.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Державного комітету лісових ресурсів України Юрій МАРЧУК.

Він зазначив, що близько 200 млн. грн. планується направити на будівництво лісових доріг, уточнивши, що, згідно з розрахунками, будівництво 1 км лісової дороги коштує 500 тис. грн. «Якщо ми одержимо на дороги 200 млн. грн., це дасть змогу збудувати 400 км доріг», - додав Ю.МАРЧУК.

Крім того, ще 10 млн. грн. планується направити на протипожежні дороги, здебільшого на півдні, близько 20 млн. грн. на закупівлю пожежної техніки, і решту коштів – на лісогосподарську техніку.

*** Згідно з указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 року Державний комітет лісових ресурсів України реорганізується в Державне агентство лісових ресурсів України.