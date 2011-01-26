Азаров: вкладемо гроші у власний нафтовидобуток

Україна в 2011 році планує придбати в Сінгапурі самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) для роботи на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з німецькими бізнесменами.

«Ми вкладатимемо гроші в розвиток нашого власного нафтогазового комплексу. Ось вже цього року в наших планах будівництво платформи для буріння свердловин на шельфі. Ведуться зараз переговори з Сінгапуром щодо придбання такої платформи», – сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що переговори, що стосуються розробки шельфу Чорного моря, ведуться ще з рядом зарубіжних компаній.

«Ми надолужуємо втрачений час», – сказав глава уряду.