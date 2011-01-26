Київ і Баку намітили план співпраці

У січні цього року планується підписання Угоди про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією і Департаментом освіти столиці Азербайджану міста Баку, зокрема, у галузі впровадження інформаційних технологій у системі шкільної освіти.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби КМДА щодо результатів зустрічі Надзвичайного і Повноважного посла Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулли ЯДУЛЛИ оглу МАДАТЛИ з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, що відбулася у Києві.

О.ПОПОВ, зокрема, зазначив, що Київ зацікавлений у підтримці й розвитку відносин між двома державами.

Він також висловив зацікавленість у пожвавленні ділової співпраці між представниками бізнес-кіл Азербайджану й Києва і запевнив високого гостя у цілковитому сприянні іноземним компаніям, які готові інвестувати у розвиток економіки міста.

Окрім того, сторони висловили зацікавленість у розвитку міжкультурних зв’язків – проведенні Днів Києва у Баку.