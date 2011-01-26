Регата на кубок Президента Польщі відбудеться на Дніпрі

У Херсоні у вересні 2011 р. у рамках святкування Дня міста пройде яхтова регата на кубок Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

Про це йшлося на зустрічі польської делегації на чолі з Генеральним консулом Республіки Польща в Одесі Йоанною СТЖЕЛЬЧИК з мером Херсона Володимиром САЛЬДОМ.

"Ми хотіли б, щоб у рамках Дня міста в Херсоні, коли проходить щорічна, яка вже стала традиційною, яхтова регата на Дніпрі, пройшла й регата на кубок Президента Польщі, за участю як українських, так і польських яхтсменів", - сказав на зустрічі радник Президента Польщі Марек ТАРЧИНСЬКИЙ.

Мер Херсона В.САЛЬДО згодився на цю пропозицію і пообіцяв сприяння з боку Херсона.

"Ми за допомогою МЗС України і Генерального консульства Республіки Польща в Одесі вирішимо питання про перебування польських яхт в Україні", - сказав В.САЛЬДО.