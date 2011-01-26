Пенсійна реформа не призведе до зростання безробіття?

Введення пенсійної реформи не призведе до зростання рівня безробіття в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час круглого столу заявив директор Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

«Різкого - і взагалі як такого зростання безробіття - зважаючи на введення пенсійної реформи не відбудеться», - сказав він.

В.ГАЛИЦЬКИЙ відзначив, що на сьогодні основним «демографічним трендом в країні все-таки залишається старіння населення». А збільшення пенсійного віку, за його словами, також не матиме особливого впливу на скорочення чисельності зайнятого населення в країні.