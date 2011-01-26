Азаров: з 1 березня ПДВ відшкодовується автоматично

Податкова служба України з 1 березня буде готова здійснювати відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в автоматичному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з німецькими бізнесменами.

Він підкреслив, що в компаній, які виявили бажання отримувати відшкодування ПДВ в такій формі, не буде жодних проблем.

«Для тих компаній, які готові працювати в режимі відкритості й максимальної прозорості, податкові служби готові буквально з 1 березня в автоматичному режимі відшкодовувати ПДВ», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових служб за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість.

За словами віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, «запроваджується режим автоматичного відшкодування ПДВ. На 23-й день після подання декларації вам повинні повернути ПДВ. Ні - включається штрафна санкція на податкову адміністрацію - 120% ставки Національного банку України».