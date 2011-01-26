Віктор Пинзеник отримав посаду в банку

Банки продовжують наймати на роботу колишніх керівників Міністерства фінансів – заступником глави спостережної ради Укрсиббанку призначений екс-міністр Віктор Пинзеник. Про це повідомляє "Коммерсант-Украина".На думку банкірів, його обширні зв`язки і розуміння роботи фінансових ринків підсилять позиції Укрсиббанку.

Віктор Пинзеник відомий закликами до припинення доларизації економіки, гривневих заощаджень і пошуку компромісу з позичальниками.

Французький банк BNP Paribas залучив екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника до розробки стратегії розвитку Укрсиббанку. 24 січня колишній чиновник посів посаду заступника голови спостережної ради установи. "Акціонери вибрали Віктора Пинзеника завдяки його економічній і фінансовій компетенції, а також глибокому знанню української економіки", - повідомили в банку. Сам Пинзеник на дзвінки видання не відповідав.

Перекваліфікація колишніх чиновників Міністерства фінансів в топ-менеджерів банків стає тенденцією. Екс-міністр фінансів Ігор Мітюков очолив український офіс Morgan Stanlеy, Ігор Юшко – "Дочірній банк Ощадбанку Росії", а колишній заступник міністра фінансів Віталій Лисовенко став директором з корпоративнгоу бізнесу Альфа-банку.