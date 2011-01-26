Бойко не виключає, що газ регіонам таки відключать

Віце-прем`єр-міністр України, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО не виключає відключення газу облгазами у зв`язку з несплатою за спожите паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

Ю.БОЙКО відзначив складну ситуацію з розрахунками за спожитий газ. Зокрема, за його словами, обсяг боргів становить 3,6 млрд. грн.

Крім того, міністр зазначив, що до злісних неплатників може бути застосовано такий захід як відключення газу, при цьому додавши, що при ухваленні такого рішення враховуватимуться погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, з метою покращення дисципліни газоспоживання і розрахунків за природний газ, спожитий з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 01.10.010), ДК «Газ України» доручила підприємствам із газопостачання та газифікації «Волиньгаз», «Донецькоблгаз», «Дніпрогаз», «Запоріжгаз», «Кримгаз», «Кіровоградгаз», «Луганськгаз», «Львівгаз» і «Харківміськгаз» попередити й відключити від газоспоживання 12 підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) через значну заборгованість перед компанією.

У повідомленні зазначається, що, зокрема, станом на 24.01.11 із початку поточного опалювального сезону «Донецьктеплокомуненерго» заборгувала ДК «Газ України» 156 млн. грн. (рівень оплати – 28%), «Лисичанськтепломережа» - 25 млн. грн. (13%), «Сєверодонецьктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплозабезпечення» - 4 млн. грн. (23%), «Дніпропетровські теплові мережі» - 100 млн. грн. (39%), «Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя) – 147 млн. грн. (43%), «Кіровоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Кримтеплокомуненерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинські теплові мережі» - 1 млн. грн. (10%), «Східноєвропейська теплоелектро-генеруюча компанія» (м. Луцьк) - 17 млн. грн. (30%), «Львітеплоенерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (м. Харків) - 20 млн. грн. (23%).

Про необхідність відключення від газопостачання підприємств ТКЕ-боржників ДК «Газ України» повідомила Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Харківську обласні державні адміністрації, Раду міністрів АР Крим, Держжитлокомунінспекцію.

.