У Борисполі продовжують чергувати «Беркут» і собаки

У аеропорту «Бориспіль» зберігаються додаткові заходи безпеки, спрямовані на попередження скупчення великої кількості людей в аеровокзальних комплексах, на привокзальних площах аеропорту. Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Згідно з повідомленням, працюють додаткові підрозділи лінійного відділу внутрішніх справ, підрозділи «Беркут», кінологічна служба Комплексу авіаційної безпеки.

Що стосується здійснення польотів, то обидві злітно-посадочні смуги знаходяться в експлуатаційному стані. Для очищення перону, під'їзних шляхів і стоянок задіяна додаткова техніка. Забезпечується антиобледеніла обробка повітряних суден на виліт згідно з чергістю. Затримок рейсів унаслідок роботи служб аеропорту не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, додаткові заходи безпеки в "Борисполі" були введені після того, як 24 січня в московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. Внаслідок вибуху загинуло 35 чоловік, 168 дістали поранення.

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.