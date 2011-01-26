Київського чиновника випустили із СІЗО

Пізно ввечері 25 січня екс-начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан КУХАРЕНКО вийшов з Лук’янівського СІЗО.

Як пише газета «Сегодня»,його відпустили на підписку про невиїзд. Рішення про зміну запобіжного заходу слідчий учора оголосив адвокатам Р.КУХАРЕНКА – Руслану БАКЛАНУ і Володимиру ГОЛУБУ. «Досудове слідство закінчене. Тепер ми знайомитимемося із справою, і після цього її буде направлено до суду. Наша боротьба тільки розпочинається», – сказав Р.БАКЛАН.

При цьому Р.КУХАРЕНКО стверджує, що з КМДА його не звільняли, і має намір вийти на роботу. «Мене ніхто не звільняв. На якийсь час, поки я знаходився в СІЗО, мене усунули від роботи», – сказав він.

Як повідомлялося, Р.КУХАРЕНКО був затриманий 30 серпня 2010 року. Його звинувачують у тому, що він нібито незаконно укладав договори про надання юридичних послуг.