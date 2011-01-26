Бі-Бі-Сі припиняє мовлення українською

Українська служба Бі-Бі-Сі закриває своє радіомовлення. В дії залишається вебсайт Бі-Бі-Сі Мій Світ.

Як оголосив голова Всесвітньої служби Пітер Горрокс, 650 робочих місць із 2400 на Всесвітній службі буде закрито протягом наступних 3 років, більшість із них - протягом першого року.

Бі-Бі-Сі раніше оголосила, що закриває 5 мовних служб через скорочення бюджету корпорації. Закрито буде албанську, македонську, сербську служби, а також редакції, які випускають програми для країн Карибського регіону англійською мовою та португальською - для країн Африки.

Окрім закриття 5 мовних служб, кількість співробітників та інших підрозділів Всесвітньої служби буде скорочено. Британська телерадіомовна корпорація заявила, що звільнення на Всесвітній службі стали результатом скорочення урядового гранту, який уряд виділяє для зарубіжного мовлення, повідомляє сайт ВВС.

Крім української, буде припинено радіомовлення також азербайджанською, російською ( за винятком окремих програм), іспанською (для Куби), в`єтнамською і турецькою.

"Ми повинні скоротити витрати у зв`язку зі зменшенням розміру гранту, який надає Міністерство закордонних справ Великої Британії, - каже голова Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі Пітер Горрокс. - І нам необхідно зосередити зусилля на тих мовних службах, у яких є найбільша потреба і які чинять найбільший вплив".

Проте профспілки називають скорочення "жорстокими" і планують у середу провести акцію протесту біля Буш-хауса в Лондоні - будинку, де працює Всесвітня служба Бі-Бі-Сі.

У понеділок Бі-Бі-Сі також оголосила про закриття приблизно 200 веб-сайтів і звільнення 360 людей, зайнятих їхнім виробництвом.

Всесвітня служба Бі-Бі-Сі почала мовлення в 1932 році. Зараз її бюджет становить 272 млн фунтів на рік (близько 430 млн доларів), а загальна аудиторія теле- і радіопрограм, а також Інтернет-сайтів, досягає 241 млн людей по всьому світу.

Виробництво програм Бі-Бі-Сі для британської аудиторії фінансується за рахунок телевізійного збору - особливого податку, яку платить кожна родина, що користується телевізором. Поки що Всесвітня служба, яка досі вела мовлення 32 мовами, фінансується Міністерством закордонних справ Британії (Форін-офісом).