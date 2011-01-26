Суд не віддав на поруки екс-мера Кам’янця-Подільського

Дунаєвецький міський суд відмовив 27-ми громадським і релігійним організаціям взяти на поруки екс-мера Кам’янця-Подільського Анатолія НЕСТЕРУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, мотивом для відмови змінити міру запобіжного заходу стало те, що колишній чиновник підозрюється у скоєнні тяжкого злочину.

На 9 лютого призначено розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, колишній міський голова Кам’янця-Подільського Хмельницької області А.НЕСТЕРУК та екс-керуючий справами міськвиконкому Микола НЕЧАЙ обвинувачуються у вимаганні у приватного підприємця 300 тис. грн. (110 тис. грн. з яких вони отримали) за надання в оренду земельної ділянки у 1,5 га.

Обидва перебувають під вартою з вересня минулого року.