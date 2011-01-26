Українців серед жертв ДТП у Туреччині немає

Громадян України серед загиблих і постраждалих внаслідок ДТП у Туреччині немає.

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За повідомленням Посольства України у Турецькій Республіці, сьогодні в результаті лобового зіткнення мініавтобуса з вантажним автомобілем на автотрасі Бейпазари - Чайїрхан (провінція Анкара) 11 осіб загинули та 5 отримали травми різного ступеня тяжкості.