Українців серед жертв ДТП у Туреччині немає
17:44, 26 січня 2011Суспільство
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Лобове зіткнення мініавтобуса з вантажівкою
Громадян України серед загиблих і постраждалих внаслідок ДТП у Туреччині немає.
Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За повідомленням Посольства України у Турецькій Республіці, сьогодні в результаті лобового зіткнення мініавтобуса з вантажним автомобілем на автотрасі Бейпазари - Чайїрхан (провінція Анкара) 11 осіб загинули та 5 отримали травми різного ступеня тяжкості.
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