Азаров: ми повинні зробити сесію парламенту винятково плідною

Кабінет міністрів України підготував 117 законопроектів для розгляду на черговій сесії Верховної Ради України, яка відкриється 1 лютого.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, про це йшлося під час наради прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з віце-прем’єр-міністрами.

«Сьогодні ми розглянемо питання підготовки до роботи чергової сесії Верховної Ради. За дорученням Президента нам необхідно внести до парламенту ряд законопроектів, які розвивають реформування економічної системи держави», - наголосив М.АЗАРОВ. Він додав, що необхідно зосередити увагу, перш за все, на тих законопроектах, які пов’язані з реалізацією положень про дерегуляцію у різних сферах життя та на питаннях пенсійного забезпечення і соціального захисту громадян.

«Усі ті питання, які внесені до порядку денного, ми повинні підготувати і організувати їхній розгляд у комітетах Верховної Ради, у фракціях. Необхідно врахувати усі пропозиції народних депутатів. Ми повинні зі свого боку зробити цю сесію виключно плідною та продуктивною», - наголосив він.

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ зазначив, що для розгляду на черговій сесії уряд підготував 117 законопроектів, які розроблені у рамках програми економічних реформ Президента. «Я думаю, що ми можемо ставити завдання до кінця цієї сесії всі ці законопроекти ухвалити», - наголосив він.