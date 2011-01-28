Хмельницький губернатор уклав угоду з Підмосков'ям

Хмельницька обласна державна адміністрація і Уряд Московської області уклали угоду про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, угоду підписали голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА і губернатор Московської області Борис ГРОМОВ у будівлі уряду Московського регіону.

В.ЯДУХА розповів про потенціал Хмельницької області, що займає провідне місце в країні з виробництва котлів, цементу, олії, цукрового піску тощо. «Всього в Хмельницькій області більш як півтора тисячі підприємств, де працює 20% населення», - повідомив він.

Один із найбільших і найважливіших об`єктів, розташованих у регіоні - Хмельницька атомна електростанція, два блоки якої працюють, додав В.ЯДУХА.

«Це наша надія, і майбутнє нашої промисловості ми пов`язуємо з будівництвом третього і четвертого блоків, сподіваюся, що ця робота буде виконана підприємствами і фірмами Московської області», - сказав він.

За словами губернатора, Хмельницька область готова запропонувати Підмосков`ю також співробітничати у сфері поставок сільськогосподарської продукції.

Крім того, він запросив росіян взяти участь в розвитку курорту Сатанов, де є могутні запаси лікувальних мінеральних вод, за складом близьких до знаменитої трускавецької «Нафтусі».

В.ЯДУХА також відзначив, що в області реалізується відкрита інвестиційна політика, а органи влади «забезпечують основу для плідної співпраці».

«Щиро сподіваюся, що наша співпраця буде плідною і взаємовигідною», - наголосив він.

Також В.ЯДУХА відзначив великі заслуги Б.ГРОМОВА перед українським народом у справі допомоги воїнам-інтернаціоналістам, велику роботу, що проводиться очолюваним ним Міжнародним союзом «Бойове братерство без кордонів» в Україні.

У свою чергу, Б.ГРОМОВ відзначив, що Україна є одним з найбільших разом з провідними європейськими державами, економічним партнером Московської області, і ця співпраця охоплює всі сфери економіки. За його інформацією, за дев`ять місяців 2010 року товарообіг між Підмосков`ям і Україною становив 1,16 млрд. дол., що в 1,7 разу вище за аналогічний період 2009 року. «І велику роль в цьому зіграла продукція підприємств Хмельницької області, чия питома вага в загальному товарообігу становила 27%», - зазначив Б.ГРОМОВ.

За його словами, підписуючи угоду про співпрацю, для Підмосков`я і Хмельницької області відкриваються нові хороші перспективи співпраці та подальшого підвищення товарообігу. Він відзначив, що це стосується торговельно-економічних відносин, науково-технічної і будівельної галузі, і взаємодії в агропромисловому секторі з впровадження сучасних технологій обробки сільськогосподарської продукції, співпраці в будівельній галузі зі зведення складських комплексів, розробки і впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій.

«Організації, підприємства і фірми Хмельницької області потрібно ширше залучати до участі в міжнародних ярмарках і виставках як на території Підмосков`я, так і в Україні», - сказав губернатор Московської області.

Він запросив представників ділових кіл Хмельницької області взяти участь в щорічній виставці «Підмосков`я», яка відбудеться в жовтні цього року у виставковому комплексі «Крокус-експо».

«Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в наших відносинах на благо наших областей, і сподіваюся, що ваш візит, поза сумнівом, послужить зміцненню російсько-українських відносин», - наголосив Б.ГРОМОВ.