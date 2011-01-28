Естонцеві держава заплатила 100 тисяч євро компенсації за скарб вікінгів

В Естонії шукач скарбів, що виявив скарби вікінгів, отримав від держави нагороду у 100 тис. євро.

Як передає ТСН, житель Естонії 16 серпня 2010 знайшов на колишньому колгоспному полі поблизу селища Раазіку скарб. Він містив 1 тис. 329 срібних монет і 9 срібних предметів і був закопаний у землю, ймовірно, вікінгами на початку 1060 років. Там же були виявлені і залишки глиняного горщика, що дозволило археологам припустити, що скарб був знайдений цілком.

Велика частина знайдених монет були викарбувані на території сучасної Німеччини. Там же були монети з Англії, Данії, Швеції, Aравії та Угорщини, а також з Італії і Богемії. Шукач скарбів і господар землі вирішили не приховувати знахідку, а передали її державі, за що і була виплачена нагорода.

Раазікуський скарб не єдина цінна знахідка, виявлена в Естонії за останній час. Так, у 2007 році на острові Сааремаа був також знайдений скарб, за який виплатили більше 32 тис. євро.