У Гавриша є дані, що КС до п`ятниці ухвалить рішення щодо указів Ющенка

Суддя Конституційного Суду Степан Гавриш прогнозує ухвалення судом рішення щодо конституційності указів президента Віктора Ющенка від 2 і 26 квітня про розпуск Верховної Ради до п`ятниці, 18 травня. Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на Обком.

"Є інформація, що в Конституційному Суді вже є проекти рішень по цьому провадженню і суд може прийняти рішення через 2 дні", - заявив Гавриш.

Як відомо, раніше Гавриш заявив про об`єднання в одне провадження щодо конституційності указів президента президента від 2 і 26 квітня про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

14 травня КС відкрив провадження у справі про конституційність указу Ющенка про розпуск Верховної Ради від 26 квітня і призначення позачергових виборів на 24 червня.

Раніше КС зареєстрував подання 160 депутатів Верховної Ради про конституційність указу Ющенка про перенесення позачергових виборів парламенту на 24 червня.

17 квітня КС почав розгляд подання 53 депутатів про конституційність указу Ющенка про розпуск Верховної Ради від 2 квітня.

Своїм указом від 26 квітня Ющенко визнав таким, що втратив чинність, свій указ про розпуск парлаемнту від 2 квітня, знову достроково припинив повноваження Верховної Ради 5-го скликання і призначив позачергові вибори на 24 червня.