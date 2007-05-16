Україна знову може опинитися у чорному списку FATF

Україна знову може потрапити до „чорного списку” Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей - FATF. Таке застереження висловив у коментарі для Німецької хвилізаступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко.

Фещенко нагадав, що „2006 року FATF навіть припинила процедуру активного моніторингу щодо України, тобто у FATF до нас більше не було претензій”. Але за минулі роки додалися нові рекомендації, вимоги світової спільноти щодо протидії відмиванню брудних грошей стали ще жорсткішими. Тож, продовжив Фещенко, тепер українське законодавство слід знову приводити у відповідність до цих рекомендацій. Українські фахівці підготували відповідний пакет законопроектів, котрий вже пройшов юридичну експертизу та був схвалений урядом. Утім, тепер виникла проблема з дієздатністю українського парламенту. Але якщо рекомендації FATF не будуть виконані найближчим часом, то Україна, за словами Фещенка, якщо й не потрапить знову до „чорного списку, то принаймні поставить вітчизняні банки у дуже невигідне становище у світі.