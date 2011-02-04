Польща відкриє генконсульство в Севастополі

У березні відбудеться офіційне відкриття Генерального консульства Польщі в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, можливі терміни церемонії відкриття і організацію роботи Генконсульства обговорили під час зустрічі голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ і генконсул Республіки Польща в Севастополі Веслав МАЗУР.

«З паном САРАТОВИМ ми домовилися, що пропонуватимемо міністрові закордонних справ Польщі й міністрові закордонних справ України, аби офіційне відкриття Генконсульства Польщі в Севастополі відбувалося між 14 і 20 березня», - сказав журналістам В.МАЗУР.

За його словами, «консульство вже діє, в ньому працюють 10 осіб», але поки що «немає прийому документів на оформлення віз, але впродовж двох тижнів і це питання буде вирішено. У десятиденний термін буде відкрито сайт Генконсульства».

В.САРАТОВ наголосив, що Севастопольська міськдержадміністрація надасть всю необхідну допомогу в організації роботи Генконсульства Республіки Польща в Севастополі. «Якщо раніше севастопольцям для отримання візи потрібно було їхати до Одеси чи Києва, то за два тижні це можна буде зробити в Севастополі, що значно спростить і здешевить вирішення всіх необхідних питань, пов`язаних з виїздом за кордон», - додав він.