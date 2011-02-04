У Чернігові горів супермаркет
09:31, 04 лютого 2011Суспільство
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Знищено запас непродовольчих товарів
У Чернігові горів магазин "Сільпо".
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Пожежа сталася у складському приміщенні магазину "Сільпо", який розташований на першому поверсі торговельного центру "Рояль". Вогнем знищено запас непродовольчої групи товарів. Завдані збитки встановлюються.
Причина пожежі – недолік конструкції електроустановки, внаслідок якого виникло коротке замкнення електромережі.
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