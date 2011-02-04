На Кіровоградщині судитимуть підприємця, який побив слідчого

На Кіровоградщині передано до суду справу щодо підприємця, який завдав тілесних ушкоджень старшому слідчому прокуратури міста Олександрії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Кримінальну справу стосовно приватного підприємця було порушено в грудні минулого року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України (за фактом приховування майна, на яке накладено арешт).

«Чоловік, перешкоджаючи співробітникові прокуратури виконувати службові обов’язки, використовуючи перевагу у фізичній силі, віці та чисельній кількості (у зловмисника був співучасник), з метою умисної дискредитації органів прокуратури України в присутності сторонніх осіб спричинив тілесні ушкодження служителю закону», - говориться в повідомленні.

Старшого слідчого умисно виштовхували з місця проведення слідчої дії, супроводжуючи викручуванням його рук та нанесенням ударів, додали у прокуратурі.

Це послужило підставою для порушення кримінальної справи за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України та затримання підприємця. Йому також пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК України.

Досудове слідство у кримінальній справі завершено. Наразі обвинувачений знайомиться з матеріалами справи, після чого її буде передано до суду.