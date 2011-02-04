В Одесі хуліган влаштував стрілянину в барі

14:32, 04 лютого 2011
Суспільство
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Одна людина поранена

В Одесі співробітниками міліції затриманий зловмисник, який з хуліганських спонукань сьогодні вранці здійснив постріл з мисливської рушниці по вікну бару «Акація» на вулиці Академіка Глушка, в результаті один з відвідувачів закладу одержав поранення в ногу.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України в Одеській області, уточнивши, що «постраждалому в міській лікарні поставлено діагноз «дробове вогнепальне поранення правої гомілки» і надано екстрену медичну допомогу.

Під час оперативно-розшукових заходів за “гарячим слідом” затримано колишнього працівника бару «Акація», який обгрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочинного діяння, повідомили в Центрі громадських зв'язків. Його причетність до злочину підтверджується свідченнями очевидців.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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