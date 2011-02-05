Азаров обіцяв МВФ назвати регуляторів поіменно

Уряд планує 7 лютого затвердити персональний склад Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду Атанасіосом АРВАНІТІСОМ.

«Ми створили Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг. І у понеділок ми затвердимо склад цієї комісії, зокрема, її керівника», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що уряд прийняв бюджет на 2011 рік з урахуванням основних домовленостей з МВФ в рамках програми співпраці stand by. Крім того, глава уряду зазначив, що Кабмін продовжує політику приведення комунальних тарифів у відповідність з ринковими цінами: з січня підвищено тарифи на теплову енергію, електроенергію і холодну воду.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого М.АЗАРОВ повідомив журналістам, що Кабінет міністрів вже вирішив всі організаційні питання, що стосуються створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРКУ). До складу НКРКУ увійдуть фахівці Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), які займаються житлово-комунальними тарифами.

27 січня ц.р. голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО спрогнозував, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена до квітня цього року.

Нагадаємо, згідно із законом про НКРКУ, ця комісія повинна була почати функціонування вже з 1 січня цього року. Проте на рівні керівництва НКРЕ висувалася ініціатива про передачу функцій і повноважень ще нествореної комісії самій НКРЕ, що передбачало відповідне розширення штату електроенергетичного регулятора.

Довідка УНІАН. 9 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Законом передбачено, що НКРКУ, створення якої планувалося завершити до 1 січня 2011 року, регулюватиме тарифоутворення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.