У Києві «на гарячому» спіймали суддю

У Києві 4 лютого у результаті проведених слідчим управлінням столичної прокуратури і Головним управлінням СБУ в м. Києві спільних слідчо-оперативних заходів «на гарячому» було затримано суддю одного з районних суддів столиці, яка одержала хабара в розмірі 1 тис. дол. від підсудного за винесення щодо нього вироку, непов’язаного з позбавленням волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, щодо судді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище), вчинення якого карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Проводяться слідчі дії.

Судді обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.