Шахрай зібрав зі студентів по 800 євро і зник

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області 24-річний шахрай ошукав студентів на 80 тис. грн, пропонуючи послуги із працевлаштування за контрактом у Великій Британії та Норвегії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, підозрюваний брав у студентів документи (закордонний паспорт та копію внутрішнього), а також 500-800 євро, натомість давав розписки та копію власного паспорта, як гарантію чесності намірів, а потім зникав.

Правоохоронцям відомо про 13 фактів шахрайства, які міг скоїти затриманий, який уже є умовно засудженим за підробку документів на одержання фіктивних кредитів.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.