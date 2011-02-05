Шахрай зібрав зі студентів по 800 євро і зник
23:19, 05 лютого 2011Суспільство
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Повідомляє хмельницьке УМВС
У Кам’янці-Подільському Хмельницької області 24-річний шахрай ошукав студентів на 80 тис. грн, пропонуючи послуги із працевлаштування за контрактом у Великій Британії та Норвегії.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, підозрюваний брав у студентів документи (закордонний паспорт та копію внутрішнього), а також 500-800 євро, натомість давав розписки та копію власного паспорта, як гарантію чесності намірів, а потім зникав.
Правоохоронцям відомо про 13 фактів шахрайства, які міг скоїти затриманий, який уже є умовно засудженим за підробку документів на одержання фіктивних кредитів.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.
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