У Чернігові від сказу померла жінка
09:40, 07 лютого 2011Суспільство
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1964 року народження
У Чернігові від сказу померла жінка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, в інфекційному відділенні Чернігівської міської лікарні № 2 померла жителька с. Величківка Менського району, 1964 року народження. Попередньо було діагностовано погідрофобію (сказ).
Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція підтвердила інформацію, що на підставі досліджень у вірусній лабораторії центральної СЕС Міністерства охорони здоров’я України отримано позитивний результат з виявлення вірусу сказу.
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