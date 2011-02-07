У Чернігові від сказу померла жінка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, в інфекційному відділенні Чернігівської міської лікарні № 2 померла жителька с. Величківка Менського району, 1964 року народження. Попередньо було діагностовано погідрофобію (сказ).

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція підтвердила інформацію, що на підставі досліджень у вірусній лабораторії центральної СЕС Міністерства охорони здоров’я України отримано позитивний результат з виявлення вірусу сказу.