Експерт: українському бізнесу зараз краще в Росії, ніж удома

Перспективи розвитку українського бізнесу в Росії значно кращі, ніж ті можливості, які відкриваються перед російськими компаніями в Україні.

Таку думку висловив директор з політичних програмам Інституту Горшеніна Євген КУРМАШОВ сьогодні в ході круглого столу на тему «Перспективи українського бізнесу в Росії», організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, особливо невисокі шанси зайняти нішу на українському ринку в приватних російських компаній і компаній з мінімальною часткою державного капіталу.

«У 2010 році в Україні сформувався правлячий клас, основою якого стали буквально 20 сімей, які розглядають Україну як власний бізнес-проект. Першим небезпечним дзвінком для українських олігархів стало придбання росіянами «Запоріжсталі», яке продемонструвало великому українському бізнесу, що в умовах чесної конкуренції він програє російському як мінімум за обсягом фінансових ресурсів. В принципі, абсолютно не важливо, чи прийдуть в Україну росіяни, китайці або європейці, нашому бізнесу доведеться конкурувати з ними на значно вищому рівні, ніж адміністративному, – зазначив Є.КУРМАШОВ і додав: – В результаті ми спостерігаємо політику сприяння зі сторони української влади саме тим представникам вітчизняного бізнесу, які входять до кола її інтересів».

На думку Є.КУРМАШОВА, ситуація з державним протекціонізмом великому українському капіталу лише посилюватиметься в 2011 році. «Ми отримаємо нові приклади, подібні ситуації з приватизацією «Луганськтепловоза» або конфлікту навколо «Укртатнафти», – сказав експерт.

Разом із тим, за його словами, після зміни влади в Україні виникли серйозні проблеми й у частини українських бізнесменів. «У країні стало менше політичної конкуренції, а відповідно, зменшилися можливості для конкуренції в бізнесі. Тому я не виключаю, що Росія стане для багатьох українських бізнесменів майданчиком для застосування своїх здібностей і вкладення інвестицій. Зокрема, сьогодні в Росії існує реальна конкуренція між регіонами, які борються за збільшення податкових відрахувань до держбюджету й залучення інвестицій. Доводиться констатувати, що конкурентне середовище для зарубіжного бізнесу в Росії сьогодні значно краще, ніж в Україні», – підсумував Є.КУРМАШОВ.